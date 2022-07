Vacances d'été : pourquoi juillet et août ont-ils tous les deux 31 jours ?

C'est un hasard du calendrier qui n'échappe à personne et qui fait du bien lorsqu'on est en vacances : juillet et août comptent chacun 31 jours. C'est en fait tout sauf un hasard. Le calendrier grégorien, conçu à la fin du XVI siècle, est divisé en 12 mois selon une alternance presque parfaite de mois de 30 et de 31 jours. Pour juillet et août, s'il y a 31 jours alors que ces deux mois se suivent, c'est juste à cause d'une histoire d'égo entre deux empereurs romains.

Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le Soleil, sur lequel se fonde le décompte du temps grégorien, qui est à l'origine de cette bizarrerie, mais bien une querelle d'égo entre Jules César et son successeur Auguste. Le calendrier actuel est fondé sur le calendrier julien, né d'une réforme de Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Dans celui-ci, le mois de juillet, tel qu'on le connait aujourd'hui, était le cinquième mois de l'année, le mois de "quintilis".

En 44 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, proche de Jules César alors tout juste assassiné, impose que ce cinquième mois, devienne le mois de Jules César, rebaptisé "julius". Comme ce cinquième mois comptait 31 jours, le successeur de Jules César, Auguste, a, lui aussi, voulu avoir "son" mois. Il choisit le sixième mois, qui devint alors "augustus", l’ancêtre de "août" et décida, pour que son mois ne soit pas plus court que celui de Jules César, de lui donner également 31 jours.

