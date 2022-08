Vacances d'été : pourquoi il est important de ne pas aller trop vite sur la route du retour

En ce dernier week-end d'août, synonyme des retours, la tentation est grande de vouloir arriver vite à la maison. Ça y est, c'est la fin des vacances et on pense déjà à tout autre chose, la tête au travail. Et justement, pour ne pas se coucher trop tard et arriver frais lundi au bureau, on a tendance à s'agacer dans les bouchons.

Dès que l'on peut accélérer, on a le pied lourd. Or, c'est prendre des risques pour pas grand chose, explique Anne Lavaud de la Prévention Routière. "Sur 500 kilomètres, si je roule à 140 km/h plutôt qu'à 130, je vais gagner un quart d'heure. Franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle", dit-elle.

Et puis, essayez de rester concentré jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée. En effet, la majorité des accidents se déroule à moins de dix kilomètres de son lieu d'habitation. Donc zen. En plus, vous allez économiser du carburant. Exemple sur notre trajet de 500 kilomètres, si vous réduisez votre vitesse de 10 km/h, vous allez gagner jusqu'à 10 €.

