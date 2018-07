et Clarisse Martin

C'est un phénomène qui touche toutes les strates de la société. La radicalisation des individus a même gagné les gendarmes. Selon le nouveau directeur général de la gendarmerie, le général Richard Lizurey, une dizaine de cas de personnes radicalisées ont déjà été recensés dans les rangs de ce corps de l'armée. "Nous arrivons à prendre des mesures pour éloigner cette menace", assure le militaire, citant quelques exemple de "radicalisation en interne".



La gendarmerie, qui surveille déjà des personnes radicalisées en dehors de son corps doit faire face à ce phénomène en son propre sein. Notamment avec l'augmentation des recrues parmi la réserve opérationnelle. Une enquête sur chaque individu, chaque candidat, est réalisée, pour enrayer le risque "d'infiltration" de l'armée par des personnes radicalisées. "Il y a des précautions qui sont prises" témoigne Richard Lizurey, "nous vérifions un certain nombre d'éléments sur les candidats", dans cette période où la menace terroriste est à son maximum, et où 3.000 hommes et femmes sont mobilisés sur le terrain chaque jour.