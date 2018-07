publié le 29/09/2016 à 10:43

Sur les 284 espèces d'oiseaux nicheurs qui vivent sur notre territoire, 92 sont aujourd'hui sur la "liste rouge" des espèces menacées, selon un bilan alarmant publié mercredi 28 septembre par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Muséum national d’Histoire naturelle. La pie grièche à poitrine rose est, par exemple, au bord de la disparition. Responsables de cette situation : l'intensification des pratiques agricoles et la régression des prairies naturelles. Conséquences : des oiseaux, comme le Chardonneret élégant ou le Serin cini, sont de moins en moins nombreux. Avec le recul des jachères, ils n'arrivent plus à se nourrir.



Les oiseaux qui vivent en milieu humide souffrent, eux, de la dégradation de leur habitat. Avec la disparition des berges et la pollution de l'eau, en douze ans, le Blongios nain (un petit héron). a vu ses effectifs réduits de moitié. La Bécassine des marais est en danger critique : il n'y en a plus que 50 en France. Si on rajoute à ces espèces menacées celles qui sont "quasi-menacées", comme l'Hirondelle de fenêtre ou la Mouette rieuse, on arrive à la moitié des oiseaux nicheurs français en situation précaire.

Dans ce rapport, les scientifiques appellent à des actions de conservation. Car on sait qu'elles portent leur fruit. Grâce à la mise en place de mesures de protection de son habitat, le Crabier chevelu a vu sa situation s'améliorer. La mise en place d'un programme de réintroduction a permis le retour du Vautour moine dans les Grands Causses, d'où il avait disparu pendant près d'un siècle.

Des vautours moines au Parc national des Cévennes Crédit : SIPA