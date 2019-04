publié le 19/04/2019 à 23:05

La situation dont elle a témoigné a indigné les internautes. Alors qu'elle se trouvait sur un vol Transavia, une passagère s'est vu demander par le steward de reboutonner sa chemise. Elle a partagé sa mésaventure sur les réseaux sociaux le lundi 15 avril, dénonçant le sexisme de l'employé.



Laélia Véron s'était levée pour aller aux toilettes quand un steward lui a demandé de boutonner son chemisier. "Je lui dis qu'il n'a aucune remarque à me faire sur ma tenue", raconte-t-elle, "il insiste et me dit que c'est pour mon bien". Lorsqu'elle sort des toilettes, il lui demande à nouveau de lui obéir. Elle refuse, le ton monte et elle regagne sa place en colère.

Après l’atterrissage, la jeune femme poste sur Twitter un message dans lequel elle s'indigne de cette situation. "Dans quel monde on vit pour qu'un homme n'ait rien de mieux à faire qu'emmerder une femme qui ne lui a rien demandé sur sa tenue, y compris sur son lieu de travail ?", écrit-elle, recevant de nombreux messages de soutien.

Face au tollé provoqué par son témoignage, la compagnie aérienne a présenté ses excuses à la passagère et lui a assuré qu'elle serait dédommagée.

Bonjour @AirFranceFR dans un vol sous traité à @transaviaFR un stewart m'a dit de reboutonner mon chemisier. J'ai protesté, il a insisté, m'a dit que c'était son travail et a essayé de m'intimider physiquement. Vous assumez d'instaurer une police sexiste des tenues? #harcelement — Laélia Véron (@Laelia_Ve) 15 avril 2019