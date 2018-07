Un numéro unique pour joindre un médecin de garde dès janvier 2017

publié le 28/07/2016 à 20:26

Les Français souhaitant trouver un médecin de garde en dehors des horaires d'ouverture des cabinets pourront appeler le 116 117, au plus tard à compter du 24 janvier 2017. Le numéro sera unique et gratuit, et permettra de joindre un médecin le soir, les week-ends, ou les jours fériés quand les cabinets médicaux sont fermés. Le décret mettant en place le dispositif a été publié le 24 juillet.



C'est dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2015 que s'inscrit cette mesure. L'objectif est notamment de désengorger le 15, numéro réservé aux urgences mais régulièrement noyé par les appels. Le dispositif du numéro unique existe déjà au Royaume-Uni et en Allemagne depuis 2012. Il répond à un souci d'harmonisation des permanences médicales à l'échelon européen. Le but à terme est d'étendre le dispositif à l'ensemble des pays de l'UE.