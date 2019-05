Un livre peut-il avoir un impact sur notre vie ?

publié le 15/05/2019 à 07:00

"Peu de livres changent une vie. Quand ils la changent c'est pour toujours, des portes s'ouvrent que l'on ne soupçonnait pas, on entre et on ne reviendra plus en arrière." a écrit Christian Bobin.



Un livre peut-il avoir une influence sur nous, un déclic, une prise de conscience, un impact sur notre vie ? Jusqu’à quel point ? Les livres ont-ils le pouvoir de transformer les pages de notre existence ?

- Olivia de Lamberterie, auteur de Avec toutes mes sympathies (Editions Stock)

- Gérard Collard, cofondateur de la librairie La Griffe Noire et critique littéraire

