Un avion sans émission de CO2 pourrait être commercialisé en 2027

Crédit : MATHIEU LEWIS-ROLLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Les progrès des avions zéro émission se font de plus en plus sentir. La start-up israélienne Eviation Aircraft a réussi un premier vol pour son avion 100 % électrique, Alice. Cet avion est l'un des plus avancés dans sa catégorie. Il pourrait être commercialisé dès 2027. L'entreprise de livraison DHL a déjà commandé 12 exemplaires de la version fret.

Avec une capacité de neuf places, cet avion ne pourra pas concurrencer les avions de ligne. Mais c'est un progrès notable : il est capable de parcourir 740 kilomètres soit un peu plus que la distance Paris - Toulouse, comme le précise Le Parisien. "Nous avons pu assister à un événement historique en cours de réalisation », a déclaré Gregory Davis, président et PDG d'Eviation Aircraft.

Propulsé par deux moteurs électriques, l'avion a décollé depuis l'aéroport international de Grant County à Moses Lake, aux États-Unis. L'avion s'est élevé à 1066 mètres avec une vitesse de pointe à 463 km/h pour un trajet de huit minutes au total.

