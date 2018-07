publié le 29/06/2017 à 11:14

Le 14 juillet prochain signera sans doute un nouveau temps fort diplomatique entre la France et les États-Unis. Donald Trump a accepté l'invitation d'Emmanuel Macron d'assister au traditionnel défilé militaire de la fête nationale sur les Champs-Élysées. "À cette occasion, des soldats américains participeront à ce défilé aux côtés de leurs camarades français", a indiqué l'Élysée, rappelant que le défilé commémorerait cette année "le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale". C'est lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain mardi 27 juin que le Président français avait renouvelé son invitation, lancée lors de leur rencontre en marge d'un sommet de l'Otan à Bruxelles, à la fin du mois de mai.



Du côté de La France Insoumise, on a du mal à comprendre l'initiative. "On lui déroule un tapis rouge inutile et dangereux", fustige le député Éric Coquerel, qui estime que s'il y a "bien une année où ce n'était pas opportun" d'inviter Donald Trump, "c'était cette année", en raison de la décision du Président américain de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. "Emmanuel Macron donne un très mauvais signal. Il aurait dû prendre des mesures de rétorsion, au lieu de cela il l'invite pour le défilé du 14 juillet. Tout cela n'a pas de sens", fustige-t-il.

Au contraire, l'écrivain et journaliste André Bercoff approuve la venue du locataire de la Maison Blanche à Paris. "Il ne faut pas oublier qu'en 1917 les soldats américains sont venus nous aider". Quant à l'accord de la COP 21 signé à Paris, il le qualifie de "farce". "Il n'y a aucune sanction quand un pays pollue. Je suis pour l'environnement mais ce n'est pas sérieux" ajoute-t-il. Pour André Bercoff, il est logique que Donald Trump ait accepté l'invitation d'Emmanuel Macron : '"Sa réputation en France n'est pas bonne, puisque tout le monde attend son impeachment. C'est donc 'tout benef' pour lui de redorer son blason sur les Champs-Élysées. Pour Emmanuel Macron en revanche; c'est autre chose...".