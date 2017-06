publié le 01/06/2017 à 21:36

C'est désormais officiel. Les États-Unis se retirent de l'accord de Paris sur le climat, après l'avoir pourtant ratifié en 2015 sous la présidence de Barack Obama. Mais l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche a considérablement rebattu les cartes. Et le nouveau président américain a officialisé ce retrait, ce jeudi 1er juin 2017.



Pourtant, Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre du Président, auraient fait des pieds et des mains pour que Donald Trump revoit sa position, selon le média américain Politico. Mais le nouvel hôte de la Maison Blanche n'a semble-t-il pas écouté sa famille alors que de nombreuses personnalités, aussi tenaces qu'influentes, contre-balançaient cette position. En chef de file ? Le conservateur Steve Bannon qui encourageait la première puissance mondiale à revoir ses engagements pris lors de la COP 21.



Deuxième émetteur de gaz à effet de serre

Mais Donald Trump a donc tranché et respecte ainsi sa promesse de campagne électorale de retirer les États-Unis de cet accord. Une décision prise au nom de la défense des emplois américains, selon un responsable américain sous couvert d'anonymat. Conclu fin 2015 dans la capitale française par plus de 190 pays sous l'égide de l'ONU, cet accord vise à limiter la hausse de la température mondiale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.



Mitt Romney, l'ancien candidat républicain à la Maison Blanche en 2012, avait notamment estimé qu'avec la décision sur l'accord de Paris c'est "la place de l'Amérique comme leader mondial" qui est aussi en jeu alors que les États-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, derrière la Chine.