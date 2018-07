Trois Français sur quatre pour un référendum sur la politique migratoire

publié le 25/04/2018 à 02:21

Trois Français sur quatre seraient favorables à la tenue d'un référendum sur la politique migratoire de la France, selon un sondage* Ifop pour Valeurs actuelles rendu public mardi 24 avril.



À la question "Vous personnellement, souhaiteriez-vous être consulté par référendum pour donner votre avis sur la politique migratoire de la France?", 76% des sondés ont répondu "oui" (dont 43% "certainement" et 33% "probablement"), contre 24% de "non".

Le total des "oui" atteint 93% chez les sondés proches de La France insoumise, 88% chez ceux du Front national et 83% chez les proches des Républicains. À l'inverse, 61% des électeurs proches de la République en marche souhaiteraient un tel référendum, et 68% des proches du Parti socialiste.

L'idée séduit plus les ouvriers (78%) que les cadres (68%), un peu plus en province (76%) qu'en région parisienne (73%), et elle suscite l'adhésion la plus large dans la tranche 50-64 ans (81%), contre 72% chez les 18-24 ans.



L'idée d'un référendum sur la question migratoire a été défendue la semaine dernière, en marge des débats sur le clivant projet de loi "asile-immigration", par le président des Républicains Laurent Wauquiez et celui de Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan.



*Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 avril auprès de 1.009 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.