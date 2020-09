Trisomie : Les chemins de l'acceptation d'un enfant différent ?

publié le 07/09/2020 à 05:55

Mardi 8 septembre, M6 a décidé de consacrer sa soirée au thème des enfants porteurs de trisomie 21. Le téléfilm '' Apprendre à t'aimer '' sera diffusé à 21 heures. Franck et Céline, un couple qui attend son premier enfant, découvrent à sa naissance qu’il est porteur de trisomie 21. Face à cette annonce, le papa (Ary Abittan) panique et fuit ses responsabilités. Une réaction très fréquente dans ce genre de cas. La mère (Julie De Bona) elle, n’a pas d’autre choix que d’assumer malgré la peur et les difficultés.



Après la diffusion du téléfilm, Flavie Flament s'entretiendra avec les comédiens et des familles en plateau. Après ces échanges, la soirée se poursuivra avec deux documentaires dédiés à la trisomie 21.

Ainsi, nous avons choisi de consacrer l’émission à ce sujet, celui des différents chemins parcourus par les parents jusqu'à l'acceptation aprs avoir appris à la naissance de leur enfant que celui-ci était porteur de trisomie 21.



Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Carole Deschamps, auteur de " L'extraordinaire Marcel ".

- Danielle Moyse, philosophe.

- Christophe Gerrier, papa d'un enfant porteur de trisomie 21 et créateur du restaurant " En 10 saveurs ".

- Vincent Cuel, porteur de trisomie 21.

L'équipe de l'émission vous recommande