Trisomie 21 : "Il fallait faire le deuil de l'enfant projeté et idéalisé", dit une maman

publié le 07/09/2020 à 19:34

> Trisomie 21 : "Apprivoiser l'idée que la vie sera différente", dit une maman Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 07/09/2020

M6 va consacrer une soirée spéciale à la trisomie 21 avec la diffusion mardi d'Apprendre à t'aimer, un téléfilm remarquable, distingué au festival de Luchon, suivie d'un débat en plateau et de deux documentaires.



Ce téléfilm raconte raconte l'histoire d'un couple, incarné par Julie de Bona (Le Bazar de la charité) et Ary Abittan (Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu?) dont la vie se retrouve bousculée par la naissance d'une petite fille porteuse de trisomie 21.



Le scénario se base en partie sur l'histoire de Nolwenn et Olivier, parents de Colline, une petite fille atteinte de trisomie 21. "Il faut apprivoiser l'idée que la vie sera différente car on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas, celle du handicap", explique la mère de famille, sur l'antenne de RTL Soir.

"On est là pour mettre en lumière ces enfants, ces adultes et de les mettre face au public. On les cache trop souvent, maintenant il faut les mettre sur le devant de la scène", poursuit le papa. "Je sentais qu'il fallait faire le deuil de l'enfant projeté et idéalisé", dit encore Nolwenn.