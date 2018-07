publié le 19/07/2018 à 17:30

Les travaux de construction ou de rénovation des routes pourront-ils se dérouler comme prévu cet été ? Les professionnels du secteur ont alerté les pouvoirs publics sur leurs "difficultés d’approvisionnement en bitume". "Cette pénurie impacte la réalisation des chantiers routiers, de voiries et d’aménagements urbains", indique dans un communiqué Routes de France, l'association qui fédère des entreprises comme Colas, Eurovia ou Eiffage Route.



Le bitume ne représente que 5% de la composition de l'enrobé utilisé sur les routes, mais cette pénurie "entraîne des arrêts ou des reports de chantiers", affirme l'association. Les professionnels du secteur "ont généralement des stocks pour absorber ces types de pénurie, et là ces stocks sont vides", explique Pierre de Thé, le porte-parole de Routes de France, à Batirama.

Des gros chantiers sont perturbés comme l'élargissement de la route Centre-Europe Atlantique, réputée dangereuse, ou encore "la route départementale RD934, qui a été rabotée et est en attente d'un revêtement qui n'a pas été livré", détaille Pierre de Thé aux Échos.

Pénurie de chauffeurs de poids-lourds

Les constructeurs de routes évoquent les mouvements sociaux qui ont bloqué des raffineries début juin pour expliquer la pénurie. Total réfute cette hypothèse, et assure que sa production de bitume a atteint un niveau record en juin, selon L'Usine nouvelle.



"Total rencontre des difficultés grandissantes pour assurer le transport de ces produits et livrer ses clients", explique le groupe au site. Les grèves à la SNCF ont entraîné un report des industriels du fret ferroviaire vers le transport routier, et créé une pénurie de chauffeurs de poids-lourds. "Nous avons même cherché des conducteurs en Belgique, en vain", assure Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières, dans Les Echos.

Pénalités de retard

Les constructeurs routiers redoutent que cette pénurie de bitume ait un impact sur le secteur, qui représente 160.000 emplois directs et indirects, selon Routes de France, d'autant plus que l'été est la période ou leur carnet de commandes est le plus rempli. Ils redoutent de devoir s’acquitter de pénalités de retard sur les chantiers touchés.



Comme près de 70% de leurs commandes proviennent du secteur public, les professionnels du secteur ont demandé au de l'Économie et à la ministre des Transports "une intermédiation avec les donneurs d’ordre publics pour obtenir une adaptation des délais de réalisation des chantiers".