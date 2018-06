Lancement du blocage de 14 raffineries et dépôts de carburant par la FNSEA

publié le 10/06/2018 à 22:32

En début de soirée de ce dimanche 10 juin, des agriculteurs de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne ont déversé des gravats et de la terre sur la route, à l'aide de leurs tracteurs. Objectif : bloquer l'accès au dépôt de carburant de Vatry (Marne). Une "centaine de manifestants" sont présents, a confirmé la préfecture de la Marne, en précisant que l'ambiance était "calme".



Ils ont également installé un campement sur lequel entre "200 et 300" agriculteurs se relaieront à partir du 11 juin, d'après Hervé Lapie, le président de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles) de la Marne.



"Nous sommes déterminés, nous resterons le temps qu'il faut en fonction de la réaction du gouvernement", a indiqué à l'AFP Carole Meilleur, la responsable communication. Les agriculteurs dénoncent les "incohérences" de l'État sur les accords internationaux et les importations de matières premières, le détonateur ayant été le raffinage d'huile de palme par Total à La Mède (Bouches-du-Rhône).

Sous le hashtag #SauvezLesAgri, le premier syndicat agricole, la FNSEA, a ainsi appelé ses adhérents à occuper 14 sites stratégiques, pour trois jours reconductibles. Outre le site de Vatry et celui en chantier de La Mède (Bouches-du-Rhône), les agriculteurs visent les quatre raffineries de Total en activité en France - Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Grandpuits (Seine-et-Marne), Donges (Loire-Atlantique) et Feyzin (Rhône) - ainsi que des dépôts de carburant à Dunkerque (Nord), Grigny (Essonne), Coignières (Yvelines), Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Strasbourg, Cournon (Puy-de-Dôme), Lyon et Toulouse.