publié le 28/08/2019 à 08:51

En 2018, l'absentéisme au travail a augmenté de plus de 3,5%, selon une enquête publiée par Gras Savoye, courtier en assurances pour les entreprises. Et le phénomène ne date pas d'hier, comme l'explique sur RTL Jean-Claude Delgenès, directeur général et fondateur du cabinet Technologia, spécialisée dans la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail en entreprise.

"On assiste depuis 5 ou 6 ans à une augmentation de l'absentéisme au travail avec différentes causes : le vieillissement de la population d'abord. Comme on a plus de gens âgés au travail, il y plus d'arrêts maladie liés à cela", souligne-t-il. Ce vieillissement de la population "génère beaucoup de gens qui sont en dépendance, et ces gens-là, il faut s'en occuper et donc ceux qui s'en occupent ce sont souvent des salariés et souvent des femmes. Vous avez 25% de la population qui est aidant familial, et qui prend en charge ces personnes", poursuit Jean-Claude Delgenès.

Le chercheur évoque un deuxième facteur : "Un désenchantement par rapport au travail, une lassitude due à l'étiolement du collectif, des politiques de management, du mauvais dialogue social". Il rappelle également que le burn-out "coûte à peu près 9 mois d'arrêt maladie en moyenne. Ça plombe les statistiques de l'absentéisme".