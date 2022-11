Transition énergétique : qu'est-ce que la finance verte ?

C'est une expression de plus en plus utilisée par les banques et les politiques : la finance verte. En pratique, cette théorie est un concept qui voudrait que les banques et les établissements financiers, avec des techniques appropriées, arrivent à orienter l'économie vers des projets favorisant la transition écologique.

Dans cette finance, on retrouve deux grandes familles : l'exclusion. Concrètement, une banque ne va pas prêter de l'argent à une entreprise qui ne respecte pas la transition écologique. La deuxième voie consiste à avantager les entreprises qui vont dans la bonne direction et à pénaliser celles qui vont dans la mauvaise.

Mais ce qui va réellement réorienter l'économie vers la finance verte, ce sont les décisions que va prendre l'État pour favoriser les projets des particuliers ou des entreprises vers une économie plus verte.

