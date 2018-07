Train-surfing : les risques de cette pratique urbaine

publié le 26/10/2017 à 12:48

Son nom est "le roi des toits de Paris". Simon Nogueira, freerunner parisien, pratique le parkour, une discpline qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels. Le professionnel revient sur le train-surfing, ce que pratiquait un jeune homme de 16 ans qui en est mort à Paris mardi 24 octobre.



"De ce que j'ai ouï dire, je pense que cette pratique, si on peut l'appeler comme ça, consiste à monter et s'approprier un train en marche. Donc de faire plusieurs stations ou seulement une non pas à l'intérieur du train mais dessus," explique Simon Nogueira qui dit ne pas pratiquer. Cette activité s'inspire de la mouvance des yamakasi ou du parkour.

"Je constate avec désolation que certains s'approprient ce genre de mobilier qui me parait être assez dangereux de par l'électricité, la vitesse et puis beaucoup d'éléments dont on ne peut pas avoir conscience. C'est complexe une rame de train". Simon Nogueira est un professionnel du parkour. "Il faut d'abord apprendre à s'approprier son propre corps pour après pouvoir utiliser nos compétences et se rendre un petit peu partout."

Le professionnel insiste bien sur le fait que sa discipline s'apprend dans des endroits sécurisés et qu'elle est accessible à tous. "Pour moi il y a une réelle distinction entre la pratique du train-surfing et le parkour," affirme Simon Nogueira.