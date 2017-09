Un octogénaire prend une nationale à contresens, l'accident fait trois morts

publié le 17/09/2017 à 04:28

Collision mortelle dans la Creuse. Un violent accident a eu lieu aux alentours de 16 heures, ce samedi 16 septembre, impliquant deux voitures. Un octogénaire a emprunté la route nationale RN145, au niveau de la commune de Saint-Maurice de La Souterraine (dans l'Est de la Creuse), à contresens, rapportent la préfecture et les secours. L'homme, né en 1937, roulait dans le mauvais sens sur le tronçon reliant Montluçon à Limoges.



En plus du conducteur de 80 ans, la collision - avec une voiture qui arrivait en face - a fait deux morts : un homme et une femme, tous deux âgés d'environ 70 ans. La circulation, provisoirement coupée dans les deux sens, a été rétablie.

D'après les chiffres du site gouvernemental de la Sécurité routière, 3.522 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France entre septembre 2016 et août 2017, soit une augmentation de 1,5% par rapport à l'an dernier.