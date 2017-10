publié le 24/10/2017 à 04:46

Les faits remontent au mois d’août, mais n’ont été que récemment relayé par le New York Daily News. En Californie, un petit garçon de deux ans est décédé dans sa chambre, écrasé sous une commode "MALM" de la marque Ikea. Il dormait seul lorsque le meuble a basculé. D’après le quotidien américain, c’est le huitième décès d’enfant qui lié à ce type de commode.



D’ailleurs, en juin 2016, le géant Suédois avait déjà fait rappeler plusieurs modèles de commode à trois tiroirs à cause d’un risque de basculement. Ikea avait alors proposé à ses clients un remboursement, ou un kit pour fixer le meuble au mur et éviter tout risque d’accident. Une étude réalisée en janvier par la Commission américaine pour la sécurité des consommateurs a montré que seuls 3% des meubles avaient été rapportés à cette époque.

La commode n’avait pas été correctement fixée au mur

"Malheureusement, 29 millions de ces choses ont été vendues, et le rappel n'a pas permis d'avertir les consommateurs sur l'état défectueux de la commode", s’est désolé l’avocat de la famille de l’enfant décédé en août. Ikea a présenté ses condoléances aux parents, en rappelant toutefois que l’enquête avait montré que la commode n’avait pas été correctement fixée au mur. En 2016, l'enseigne suédoise avait dû verser 50 millions de dollars à trois familles ayant perdu un enfant après le basculement d'un meuble.