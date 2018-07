publié le 26/03/2018 à 10:36

À chaque semaine sa peine sur les quais de la Gare du Nord, à Paris. Tandis que la grève a requis la plus grande patience des usagers de la SNCF dans cette gare comme dans de nombreuses stations ferroviaires de France, jeudi 22 mars, une panne de TER a pris le relais ce lundi 26 mars. Celle-ci a occasionné l'interruption totale du trafic tôt dans la matinée, après une panne survenue aux alentours à 6h25.



Tous les trains, à l'arrivée comme au départ de la gare du Nord, ont subi de plein fouet cette panne. La SNCF promettait de "permettre un retour à la normale le plus rapide possible". "Le trafic reprends progressivement", annonce la SNCF à 9h45. L'interruption totale du trafic aurait duré 2h15 avant cette reprise progressive, selon la société de transport ferroviaire.

Un TER est tombé en panne à l'entrée de Paris gare du Nord. La circulation est totalement interrompue depuis 6h25, dans ce secteur. Toutes nos équipes sont mobilisées pour procéder aux réparations et permettre un retour à la normale le plus rapide possible. — SNCF (@SNCF) 26 mars 2018

La nouvelle n'a pas manqué de susciter la colère des usagers, qui doivent jusqu'au mois de juin faire face à une grève perlée - un nouveau processus de revendication salariale qui consiste à perturber le trafic deux jours sur cinq.

Expliquez moi, la @SNCF ? Un TER tombe en panne à l’entrée de la Gare du Nord....et tout le trafic, y compris les lignes TGV, est paralysé ? — Régis DOS SANTOS (@DOSSANTOSRegis) 26 mars 2018

@SNCF ter en panne à l'entrée de gare du nord depuis presque 2h tout le trafic est impacté et aucune annonce de retard sur l'application ? Et le conducteur nous nnokce au bout de 20min un retard estimé à 45min-1h ??? Vous prenez vraiment vos clients pour des imbéciles #tgv7228 — catyopla (@catherineyopla) 26 mars 2018