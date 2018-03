et AFP

publié le 22/03/2018 à 15:33

Le "TGV du futur" est lancé. L'État va commander 100 nouveaux trains à Alstom d'ici fin juin, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire jeudi 22 mars, lors d'un point presse du comité de suivi de la fusion entre Alstom et Siemens.



"En tout état de cause la décision est prise, elle sera effective", a affirmé le ministre, confirmant "la commande par l'État de 100 TGV du futur". "Cette commande doit passer devant le conseil d'administration de SNCF Mobilités soit fin avril, soit fin juin", a précisé Bruno Le Maire.

Plus économe en énergie, moins cher à l'achat, plus confortable ou pouvant transporter plus de voyageurs, jusqu'à 700 contre 500 actuellement, le projet de "TGV du futur" avait déjà été lancé sous la présidence de François Hollande. La SNCF avait sélectionné Alstom pour le concevoir en septembre 2016. Les nouveaux TGV pourraient entrer en service en 2022.

Une "bonne nouvelle" pour les salariés d'Alstom

"Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le site de Belfort et pour le site de la Rochelle", s'est félicité Bruno Le Maire. Cette nouvelle commande devrait permettre de pérenniser le site de Belfort, menacé, et de faire face à la concurrence.



L'allemand Siemens doit reprendre le constructeur ferroviaire Alstom, en lui apportant ses activités ferroviaires et de signalisation en échange de la moitié du capital du Français, pour donner naissance au numéro deux mondial du matériel ferroviaire. Alstom emploie actuellement 32.800 salariés, dont 9.000 en France.