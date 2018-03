publié le 22/03/2018 à 20:00

"On ne fait pas grève par plaisir." Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, a réaffirmé jeudi 22 mars sur RTL la détermination des syndicats à faire plier le gouvernement sur ses projets de réformes, à l'issue d'une journée de mobilisation nationale. Entre 323.000 et 500.000 personnes ont manifesté en France jeudi.



Il s'est félicité de la réussite des manifestations et invite le gouvernement à "être plus attentif". "Il y a une colère qui s'exprime aujourd'hui", a affirmé Jean-Claude Mailly. "Je ne dis pas que demain c'est l'embrasement, mais c'est un signe de changement."

Le secrétaire général de Force ouvrière appelle le gouvernement à plus de concertation avec les syndicats dans ses projets de réformes, assurant que "Force ouvrière ne pratique jamais la politique de la chaise vide. Dès qu'on peut discuter, il faut discuter (...).

"Mais en même temps il faut que les discussions débouchent", a précisé Jean-Claude Mailly, regrettant un "petit raidissement" sur ce point du gouvernement.