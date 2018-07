publié le 28/05/2017 à 14:56

La journée du dimanche 28 mai, avec le retour du week-end de l'Ascension, a été classée rouge sur l'ensemble du pays et noir dans le Grand-Ouest et le Nord par Bison Futé. Dimanche, les grandes métropoles seront difficiles d'accès entre 12 heures et 21 heures. L'organisme de prévision de la circulation routière a recommandé des départs tôt dans la matinée ou en fin de soirée.



La circulation, classée noire, sera compliquée dans les régions du Grand-Ouest et du Nord (Calvados, Eure, Eure-et-Loire, Ille-de-France, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Seine-et-Maritime), met en garde Bison Futé.

Pour profiter d'un trajet en toute sécurité, il est recommandé de ne pas conduire plus de 6 à 8 heures par 24 heures et de faire des pauses toutes les deux heures en moyenne lors des trajets.

Les prévisions de Bison Futé pour la journée du 28 mai Crédit : Bison Futé