publié le 25/05/2017 à 07:14

En voiture, deux enfants sur trois seraient mal attachés. À l'occasion des ponts et à l'approche des grandes vacances, la Fédération française des industries Jouet et Puériculture tire le signal d’alarme, et revient sur des règles élémentaires de sécurité. Car entre les sièges-auto pas adaptés, les ceintures mal ajustées, vrillées, de plus en plus de parents manqueraient de vigilance et accumuleraient les erreurs. Stress, précipitation... Entre l’école et la maison, par exemple, certains avouent ne pas toujours faire attention et même laisser leurs enfants s’attacher seuls.



Face à ce constat, la Fédération française des Industries Jouet et Puériculture délivre trois règles simples, mais finalement peu respectées. D'abord, il faut impérativement opter pour un siège homologué. Évitez le bon plan sur internet qui vient d'un site exotique. Économie certes, mais pas au prix de la sécurité. Ensuite, l’enfant doit rester dos à la route jusqu’à environ l'âge de 15 mois. Enfin, bien utiliser son siège-auto, c’est avant tout savoir quand il devient indispensable de le changer. En l'occurrence quand la tête de l’enfant dépasse du haut de sa coque, et/ou lorsque les épaules dépassent la position la plus haute du harnais

Gare aux nids à microbes

Grosse méfiance pour les sièges d'occasion : environ 20 % des mamans ont déjà acheté une coque d'occasion et près de 10 % un siège. Or, il ne faut jamais oublier qu’un siège auto est avant tout un équipement de protection et, à l’instar des casques de moto, ne jamais avoir subi de choc irréversible. Il doit

également satisfaire aux conditions élémentaires de sécurité sanitaires, d’hygiène et de propreté. Ce qui est loin d'être le cas pour une occasion, prévient la Fédération. Un vrai nid à microbes... Mais il est vrai qu'étant donné les tarifs élevés, on se laisse tenter par le siège que nous donne un ami, un frère, un cousin...D'où la demande de baisser la TVA à 5,5% contre 19,6% aujourd'hui. Et ainsi suivre l'exemple de la plupart de nos voisins européen..