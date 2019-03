et AFP

publié le 04/03/2019 à 03:48

L'Airbus A319 d'Eurowings a dû atterrir ce samedi 2 mars à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, alors qu'il était en route vers Vienne. Un atterrissage imprévu dû à une vitre du cockpit endommagée. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche 3 mars un porte-parole de la compagnie aérienne allemande.



Le vol Eurowings EW5939, assurant la liaison entre la ville portugaise de Faro et Vienne, a fait escale samedi "par mesure de sûreté" à Toulouse "à cause d'une vitre du cockpit endommagée", a indiqué ce porte-parole. Celle-ci "va être réparée sur place", a-t-il ajouté, soulignant que l'appareil était pleinement "en mesure de voler" et qu'"il ne s'agit pas d'un atterrissage d'urgence".

Les 104 passagers ont été transférés sur d'autres vols le plus tôt possible et ont reçu des bons donnant droit à certains services, selon lui.