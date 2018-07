publié le 26/04/2016 à 23:45

L'histoire fait un tabac sur Facebook. Le blogueur raconte qu'il voit d'abord dans le métro "un jeune couple en train de se disputer", que "l'homme se tenait à quelques centimètres de la jeune femme, la main sur le poignet". Une situation courante jusqu'à présent. Sauf qu'au bout d'un moment, il se rapproche et comprend que ce n'est pas un couple : l'homme harcèle la jeune femme avec des des phrases horribles, des insultes, menace de viol.



Face à son agresseur, la jeune femme "semblait tétanisée", rapporte le blogeur sur son site internet. Et si autour d'eux, personne ne prête attention à l'agression, le jeune homme de 28 ans refuse de rester impassible face à cette situation. Le blogueur décide alors d'intervenir en faisant mine de connaître la victime et lance : "Hey Camille, ça faisait un bail que je ne t'avais pas vu ! Comment ça va ma cousine ?". Une phrase qui a son importance alors que par miracle, la victime rentre rapidement dans le jeu de son "sauveur". L'agresseur prend alors peur et s'enfuit.

Le courageux blogueur affirme ensuite qu'il a rapidement pris des nouvelles de la victime avant de partir lui aussi pour la laisser tranquille. Au total, l'histoire a déjà été partagée plus de 22.000 fois rien que sur Facebook. Il faut dire qu'énormément d'internautes saluent son courage.