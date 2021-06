Couple : "Mon mari me dévalorise"

publié le 10/06/2021 à 02:21

Dans ses relations sentimentales, Linda a le sentiment de devoir être soumise et d'assouvir les désirs des hommes. Une situation qu'elle ne supporte plus. D'autant qu'elle n'a pas du tout le même comportement au travail; où elle semble plus affirmée.

Sarah a rencontré son compagnon il y a sept ans au travail. Ils ont eu deux enfants. Depuis quelques temps, Sarah est devenue jalouse. En effet, son compagnon est séducteur et la menace de "trouver mieux qu'elle" lorsqu'ils se disputent. Mais est-ce de la jalousie de la part de Sarah ou plutôt de la négligence de la part de son conjoint ?

Laurence a entendu le témoignage de Sarah et a connu cette situation avec son ex-mari. Elle en profite aussi pour donner de ses nouvelles.

Kenza a vécu une histoire avec un homme qui a fait des pieds et des mains pour sortir avec elle. Mais au fur et à mesure de la relation, il est devenu de plus en plus exécrable. Il semble que l'opération à la prostate qu'il a subi ait eu une incidence sur leur relation.

Isabelle est heureuse, après une période compliquée, d'avoir pu profiter à nouveau des terrasses et d'avoir pu retrouver une amie pour dîner.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook