Ticket de caisse : 4 questions sur la fin de l'impression automatique

Après deux reports, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse sera mise en place à partir du 1er août. Les clients auront quand même la possibilité de la demander. Les commerçants pourront aussi proposer une alternative, comme l'envoi du ticket sur une adresse mail ou par SMS. Cette fin de l'impression des tickets de caisse devait initialement se mettre en place le 1er janvier, puis le 1er avril, mais a été reporté à cause de l'inflation.

Quid Néanmoins, il faudra anticiper, car si un produit doit être retourné, et qu'un ticket de caisse, imprimé ou par mail n'a pas été demandé, il sera difficile de le rendre, puisque vous n'aurez aucune preuve d'achat. Le commerçant gardera néanmoins toujours un ticket de caisse.

Dans certains cas, il sera automatiquement imprimé : au restaurant ou à l'hôtel, quand il y a une garantie sur le ticket, en cas d'opérations annulées, pour les prestations de services de plus de 25 euros, ou encore les automates (tickets de parking ou aux péages).

L'objectif est de lutter contre le gaspillage de papier. Chaque année, on compte 30 milliards de tickets imprimés, dont une grande partie finit à la poubelle, non recyclée. Cela équivaut à 18 milliards de litres d'eau consommés et 25 milliards d'arbres abattus. Pour les magasins Système U, qui appliquent la loi depuis deux ans, ce sont 900.000 rouleaux de caisse qui ont été économisés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info