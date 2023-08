TGV sans climatisation pendant la canicule : "C'était le sauna", confie une passagère du train Lille-Marseille

Le niveau d'alerte rouge canicule vient d'être levé ce vendredi 25 août. Jeudi, les températures élevées ont perturbé les retours en train avec plusieurs pannes de climatisation signalées dans les TGV.

Des perturbations ont été observées sur un train Nice-Paris, où la climatisation s'est arrêtée à plusieurs reprises. Les voyageurs d'un train Marseille-Lille ont pour leur part enregistré 5 heures de retard, avec des wagons bondés et parfois sans climatisation.

"La première heure, on a étouffé. Il n'y avait plus de clim. On voyait qu'il y avait du vent dehors mais on crevait de chaud à l'intérieur du train. C'était le sauna", confie Juliette, une passagère interrogée par RTL. La SNCF nous a donné une bouteille d'eau après 2 ou 3 heures d'attente. Ensuite, on nous a fait changer de train. On a attendu un peu sur le quai. Les passagers de deux trains se sont rassemblés dans un seul, ce qui fait qu'il y avait des personnes dans les escaliers. C'était un peu long".

