Météo en France : 17 départements en vigilance rouge, 60 en orange ce vendredi

Le phénomène caniculaire qui touche le sud du pays approche de la fin avec une baisse des températures attendue pour ce week-end. Cependant, l'alerte rouge de Météo France restera effective dans la moitié sud pour la journée du vendredi 25 août 2023. Météo estivale oblige, des orages traversent toujours la France dans la moitié nord d'ouest en est entre ce jeudi 24 et le verndredi 25 août. "Ces orages sont accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - 20 à 30 mm parfois plus en quelques heures - et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus", prévient Météo France.



Une nouvelle vague orageuse va s'organiser dans l'après-midi de vendredi sur l'Auvergne puis gagner la vallée du Rhône, la région lyonnaise, la Bourgogne et le nord-est du pays. Les orages seront parfois violents. Ils pourront donner des pluies intenses (jusqu'à 50 à 60 mm en peu de temps), des chutes de grêle et de très fortes rafales de vent (aux alentours de 100 km/h).

Carte de Météo France pour le vendredi 25 août 2023 Crédit : Météo France

