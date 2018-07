publié le 28/10/2017 à 09:30

La lutte contre le terrorisme est un enjeu majeur de notre société. Le mot est désormais utilisé tous les jours par les médias, les personnalités politiques, les experts et particulièrement en ce moment sur les lèvres d'avocats et de magistrats. Le procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader - jugé notamment pour complicité d'assassinats terroristes et association de malfaiteurs terroriste -, remet la question du terrorisme islamiste au cœur de l'actualité, si tant est qu'il l'ait déjà quittée.



Le phénomène est difficile à appréhender et peut donner lieu au développement d'idées reçues qui n'aident pas à sa compréhension. C'est pourquoi des journalistes et consultants spécialisés tentent d'éclairer la société afin de prendre du recul sur ce fléau qui s'est abattu sur l'Occident ces dernières années.

Nicolas Hénin, journaliste spécialiste de terrorisme, président d'Action résilience et ancien otage de Daesh à Raqqa pendant 10 mois, a publié le 25 octobre dernier : Comprendre le terrorisme. Le même jour, Romain Caillet, consultant spécialiste des courants jihadistes et historien de formation, et Pierre Puchot, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, sortent Le combat vous a été prescrit, une histoire du jihad en France. Quelques mois plus tôt, Achraf Ben Brahim s'est intéressé au jihad sur les réseaux sociaux et en a sorti : L'Emprise, enquête au cœur de la jihadosphère. Enfin, lauréat du prix Albert Londres et cité dans tous ces ouvrages sans exception, David Thomson a récolté des témoignages de jihadistes français revenus après leur hijra dans Les Revenants.

1. "Comprendre le terrorisme" avec Nicolas Hénin

"C'est avant tout un livre de définition", explique l'auteur à RTL.fr. Nicolas Hénin connaît bien les questions de terrorisme. Il est directeur d'Action résilience, think tank axé sur la radicalisation et le terrorisme, et souhaite, à travers Comprendre le terrorisme livrer une définition à l'aide de "débats académiques" loin des "billets dogmatiques voire politiques" et des "discours régulièrement à côté de la plaque".



Cette définition permet de comprendre le phénomène, non de l'excuser précise-t-il, car pour "savoir comment réagir, il faut connaître les tenants et aboutissants". Il s'adresse aussi bien aux pouvoirs publics et décideurs qu'à l'ensemble de la société afin d'"améliorer le niveau de culture générale" global.



Il vise aussi à briser les clichés encore tenaces sur la question, comme "la folie", "le lien entre jihadisme et emprise mentale", "entre radicalisation et complotisme" ou encore "entre islam radial et gangstérisme". Et comprendre le terrorisme, "c'est mettre en danger" l'organisation en question qui se protège de cette approche raisonnée en se "parant de l'apparence du génie du mal".

2. Les débuts du jihad en France avec Romain Caillet et Pierre Puchot

Le jihad est intrinsèquement lié à l'islam radical. Pour comprendre l'entreprise jihadiste qui concernerait 150 Français à l'étranger et environ 270 rentrés, Romain Caillet et Pierre Puchot retracent l'histoire de son implantation et son influence grandissante sur le territoire français.



Dans Le combat vous a été prescrit, une histoire du jihad en France, les auteurs reviennent sur les premières cellules de terroristes islamistes en France dans les années 1990, quelques années avant la première série d'attentats en 1995, avec la présence du Groupe islamique armé (GIA). Ils vont jusqu'à la guerre actuelle menée par l'armée française contre Daesh, en passant par le gang de Roubaix ou encore la glorification de Mohamed Merah dans les rangs des sympathisants au jihad. Une histoire jamais racontée avant ce livre.



En introduction, les auteurs rappellent un point important : "Cette idéologie, cette culture du jihad, se développe depuis près de trois décennies sur notre territoire." Et la particularité de cet ouvrage est justement de retracer cette histoire à travers deux "versions complémentaires : celle des jihadistes et celle de sources policières de l'époque", explique Romain Caillet à RTL.fr. Des sources qu'ils ont confrontées et vérifiées, c'est ce qui fait, selon eux, "la force du livre". Parmi ces jihadistes rencontrés, on croise des sympathisants de Daesh, des gens qui ont quitté la zone, d'autres sur place ou des "mémoires d'événements quand j'étais présent", précise Romain Caillet.

3. Plongée dans la jihadosphère avec Achraf Ben Brahim

Il n'est pas journaliste mais a voulu se plonger dans le sujet du jihadisme. Achraf Ben Brahim n'a pas pu partir sur le terrain. Il a donc décidé d'entrer dans la sphère internet du jihad dans son Enquête au cœur de la jihadosphère. Originaire de Sevran, il a rencontré virtuellement et physiquement plusieurs jihadistes français. Il en connaissait certains qui sont partis de sa ville natale vers la zone irako-syrienne depuis l'enfance. Certains y sont morts.





Son ouvrage permet de comprendre le fonctionnement et l'étendue du projet sur Internet et les réseaux sociaux prisés par les terroristes islamistes, à l'instar de Telegram. C'est ainsi qu'il s'est entretenu avec Rachid Kassim, le terroriste qui a mis en lien les deux assaillants de l'église de Saint-Étienne du Rouvray.



Des paroles rapportées et non des analyses politiques. En plus de déconstruire les clichés sur les combattants partis dans les rangs de Daesh, il livre des clefs de compréhension en séparant différents types de jihad : celui de "désœuvrement", celui de "camaraderie" et celui de "conviction". Il démonte la question de la déradicalisation, ou du moins la manière dont elle a été abordée en France avec des centres dont l'inefficacité a été grandement critiquée.

4. Lire les jihadistes grâce à David Thomson

Il a reçu le prestigieux prix Albert Londres pour son ouvrage. David Thomson a publié Les Revenants fin 2016. Plusieurs extraits paraissent sur le site Les Jours. Ce sont des épisodes inédits de discussions avec des Français qui reviennent de la terre du jihad vers leur terre natale. Des récits de vie, différents les uns des autres, des visions de Daesh, de l'islam, de la France, de la politique intérieure et extérieure qui, là encore, font sortir le lecteur des sentiers battus.



"C'est l'enseignement de ces deux ans et demi d'entretiens avec ces Français et ces Françaises qui sont revenus de Syrie et d'Irak, expliquait le journaliste de RFI à l'époque. Tous reviennent déçus de cette réalité qu'ils ont découverte là-bas. Pour eux, c'est un rêve ce projet de jihadisme mais ils sont pour beaucoup toujours ancrés dans une radicalité religieuse, une radicalité violente".



Pour comprendre leur cheminement de pensée, leur parole est précieuse. Ici elle est retranscrite. Comme dans Soldats de Dieu : Paroles de jihadistes incarcérés, qui regroupe des entretiens menés par Xavier Crettiez et Bilel Ainine auprès d'une dizaine de jihadistes emprisonnés et condamnés par la justice.