publié le 23/10/2017 à 17:07

On ne sait pas s'il s'exprimera, mais Salah Abdeslam sera bien présent à son procès en Belgique. Il y est poursuivi pour "tentative d'assassinat dans un contexte terroriste sur plusieurs policiers" à la suite de la fusillade qui avait éclaté en mars 2016 à Forest, trois jours avant son arrestation. Du 18 au 22 décembre prochains, le seul survivant parmi les assaillants des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015 sera donc face à la justice belge. Il avait partagé son souhait de s'y rendre, à la surprise générale et lâché par ses avocats.



D'après La Dernière Heure, un média belge, Salah Abdeslam devrait faire le trajet tous les jours pour son procès. Ainsi, il a été décidé de le transporter via voie aérienne, en hélicoptère, depuis sa cellule à Fleury-Mérogis afin de ne pas être logé dans une prison belge. Le procès devrait durer quatre jours a priori, s'il n'y a pas de retard. Selon nos informations, rien n'est tranché pour l'instant. Des discussions sont toujours en cours entre les deux pays.

Son procès en France - qui sera historique - n'a pas encore de date annoncée. En revanche on sait que Jawad Bendaoud, le logeur des terroristes, devrait passer devant la justice entre le 24 janvier et le 14 février prochains pour "recel de malfaiteurs terroristes". En ce moment se tient le procès d'Abdelkader Merah, frère de Mohamed Merah, le premier dans l'histoire du terrorisme moderne en France.