C'est une première hautement symbolique. La SNCF va perdre une ligne de TER en France, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la ligne Marseille-Nice, qui représente 10% du trafic régional. La région PACA (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) a jeté son dévolu sur l'opérateur privé Transdev. Voici ce que cela va changer pour les usagers.

Déjà, il y aura le double de trains. 14 allers-retours au lieu de 7 tous les jours entre Nice, Toulon et Marseille. On peut également espérer un peu plus de ponctualité et de rapidité sur cet axe. Puisque Transdev s'est engagé à acheter de nouvelles rames, à faire 250 millions d'euros d'investissement pendant 10 ans. C'est la durée du contrat sur cet axe.

Il y aura également des salariés Transdev, parfois des anciens cheminots SNCF d'ailleurs, qui seront plus polyvalents. On peut alors imaginer que ce sera un peu plus fluide en terme de qualité des services.

Transdev déjà bien rodé

Transdev n'est pas un débutant puisque la compagnie fait déjà rouler des trains dans dix-sept pays. Les habitants de la région vont quand même devoir être patients puisque c'est pour 2025.

Prochaine étape dans l'ouverture à la concurrence, les Hauts-de-France. C'est donc un petit retour en arrière car la SNCF avait été créée en 1937 pour fusionner les cinq compagnies de trains régionales qui étaient à l'époque déficitaires.