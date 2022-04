Taylor Swift : une nouvelle espèce de mille-pattes porte le nom de la chanteuse

Elle s'appelle "Nannaria swiftae", en référence à la chanteuse Taylor Swift, et c'est la nouvelle espèce de mille-pattes découverte dans le Tennessee. Un hommage voulu par le scientifique Derek Hennen qui est fan de l'artiste. Travaillant à l'Institut polytechnique et universitaire d'État de Virginie, il a étudié l'ouest des États-Unis pendant des années.

Le chercheur et son équipe ont été en mesure d'identifier 17 nouvelles espèces, et le site Science News explique que le docteur Derek Hennen a décidé d'en nommer une en hommage à son épouse, le Nannaria marianae. Et une autre en hommage à la chanteuse Taylor Swift, le Nannaria swiftae, selon la publication officielle de ZooKeys.

Dans l'étude des scientifiques, on peut lire que la Nannaria swiftae ne se trouve que dans le Tennessee. C'est justement l'État qui a vu les débuts de la chanteuse. Une coïncidence voulue et réfléchie, comme le confirme Derek Hennen sur son compte Twitter.