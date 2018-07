publié le 27/09/2017 à 20:44

Les communes de l'Eure sonnent la fronde. Farouchement opposés à la suppression de la taxe d'habitation, certains édiles, celui d'Évreux en tête, vont fermer leurs services publics dès la semaine prochaine.



Mercredi 4 octobre, les élus municipaux eurois veulent souligner qu'en perdant des recettes fiscales, ils ne pourront plus assurer certains services publics - qu'ils devront confier au secteur privé - ou qu'ils seront contraints d'augmenter drastiquement les tarifs.

Mesure emblématique du programme d'Emmanuel Macron, la suppression de la taxe d'habitation concernera 80% de ceux qui la paient, soit 17 millions de foyers fiscaux, qui récupéreront ainsi plus de 10 milliards d'euros. Mais cette mesure divisera par deux la principale ressource fiscale des communes. La taxe d'habitation a en effet rapporté plus de 22 milliards d'euros aux communes et intercommunalités en 2016.

Le président français a promis une compensation de l'État "à l'euro près", mais il "n'a pas expliqué comment" il allait procéder, s'est inquiété Guy Lefrand (LR), premier magistrat d'Évreux. "On ne sait pas comment on va remplacer les recettes de la taxe d'habitation qui sert à faire vivre les services publics locaux", a poursuivi ce proche du ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



"Le mouvement du 4 octobre c'est pour alerter la population sur ce que vont devenir les services publics locaux si on supprime cette taxe. Je vais fermer tous les services publics qui correspondent à ce qui est payé par les impôts locaux (...). Il n'y aura pas de centre de loisirs, pas de cantine, pas de ramassage des ordures ménagères etc...", a précisé Guy Lefrand.

Mouvement "apolitique"

Les fonctionnaires municipaux travailleront dans leurs bureaux, mais les guichets seront fermés. Ceux recevant du public ou travaillant à l'extérieur (jardiniers, éboueurs...) se verront proposer une journée de formation. La sécurité publique sera en revanche assurée. Les petites communes se contenteront de fermer leur mairie.



"Nous nous rassemblerons avec nos écharpes tricolores sur le parvis de l'Hôtel de ville d'Évreux, place du général de Gaulle, le jour anniversaire de la création de la Ve République", a indiqué Jean-Paul Legendre (DVD), président de l'Union des maires de l'Eure, précisant que ce mouvement est "apolitique". Guy Lefrand "demande un moratoire sur la suppression de la taxe d'habitation (...) un grand débat national sur le service public (...) et que l'État s'engage à assurer ses compétences régaliennes", alors qu'il se décharge de plus en plus, selon lui, sur les collectivités locales.