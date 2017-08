publié le 25/08/2017 à 13:15

Le retour aux dossiers après la fin des vacances peut parfois s'avérer compliqué. Le Premier ministre en a fait les frais, jeudi 24 août sur BFMTV. Édouard Philippe était interrogé sur la taxe d'habitation qui doit être supprimée pour 80% des ménages français.



Une promesse phare de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron que le gouvernement avait détaillée juste avant l'été en expliquant que la réforme s'effectuerait en trois temps, d'ici 2020. Concrètement, les Français concernés connaîtront une baisse de leur taxe d'habitation d'un tiers chaque année jusqu'à sa suppression totale en 2020.

Seulement, face à Jean-Jacques Bourdin, Édouard Philippe s'est quelque peu emmêlé les pinceaux. Le Premier ministre a, en effet, annoncé que "dès 2018, 30% des Français vont bénéficier de l’exonération" de cette taxe. Une annonce qui en a surpris plus d'un et que Matignon a dû corriger quelques heures plus tard.



Le cabinet d'Édouard Philippe a reconnu que le Premier ministre s’est "un peu trompé en évoquant la taxe d’habitation", confondant montant de la baisse et nombre de bénéficiaires. "17 millions de ménages verront bien leur taxe d’habitation baisser de 30% dès 2018", a assuré Matignon au Parisien.