Taxe "abri de jardin" : pourquoi elle va encore augmenter en 2020

publié le 17/01/2020 à 06:03

Mauvaise nouvelle pour ceux qui envisagent d’installer une cabane de jardin au printemps prochain. Cette taxe applicable à tous, car sans condition de ressources, a encore augmenté au 1er janvier 2020. En effet, la taxe d'aménagement, appelée dans le langage courant taxe "abri de jardin", vise à taxer toutes les constructions supplémentaires extérieures à la maison. Elle concerne donc entre autre les cabanons de jardin, les vérandas ou les piscines.

Après une hausse de 3,8% en 2019, elle a de nouveau augmenté au 1er janvier. Pour 2020 la taxe "abri de jardin" est ainsi passée à 759 euros le mètre carré hors Île-de-France, contre 753 euros en 2019, et 860 euros le mètre carré en Île-de-France contre 854 euros l'an passé. C'est donc une augmentation de 0,8% sur un an et de 15% par rapport à 2012, année de création de la taxe. Une hausse actée par l'arrêté paru le 28 décembre 2019 au Journal officiel.

"Conformément aux dispositions de l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme (...), le dernier indice connu s’élevant à 1.746, les tarifs par mètre carré de construction s’élèvent, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, aux valeurs suivantes : 759 euros hors Ile-de-France, 860 euros en Ile-de-France", dispose l'arrêté.

Une taxe applicable à toutes les surfaces closes et couvertes d'une surface supérieure à 5 mètres carrés

Cependant, un montant spécifique est appliqué aux piscines (200 euros par mètre carré), aux panneaux photovoltaïques (10 euros par mètre carré), aux chalets et bungalows (10.000 euros par emplacement) ou encore pour les tentes, caravanes et mobile-homes (3.000 euros par emplacement).

Cette taxe "abri de jardin" est applicable à toutes les surfaces closes et couvertes d'une surface supérieure à 5 mètres carrés et d'une hauteur supérieure à 1m80, comme le rappelle le site du service-public.fr. Si son augmentation est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires, cela n'est pas synonyme d'une augmentation généralisée en France.

En effet, le montant de la taxe d’aménagement dépend en effet également des taux votés par les collectivités locales. Une baisse de la taxe "abri de jardin" n’est donc en théorie pas impossible dans certaines communes, si une diminution des taux venait compenser la hausse de la base de calcul. Sachez également que les collectivités peuvent choisir de ne pas prélever cette taxe.