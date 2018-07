Tanguy Pastureau : Le Salon des Croupes a ouvert

publié le 26/02/2017 à 11:14

Le Salon de l’Agriculture a ouvert à Paris samedi 25 février. Le Salon, c’est 230 tonnes de paille, que la faune ne se met pas dans le nez comme aux César mais dans la bouche, et il y a 3.000 bêtes, qui produisent 280 tonnes de fumier, ça sent la mort, la phrase la plus prononcée sur le salon est "je te jure, chérie, que c’est pas moi".



Cette année, la mascotte du salon est Fine, une vache bretonne pis noir élevée exclusivement à l’herbe, comme Yannick Noah, et qui fait 450 kg, même si son objectif est de passer pour l’été sous la barre des 410. Fine a croisé hier François Hollande, qui lui a touché la tête, puis la croupe et le flanc, c’était le premier massage thaï réalisé par un occidental en costume.

Hollande dont c’était le dernier salon, de l’agriculture, puisque dans deux semaines il visite celui des arts créatifs afin d’apprendre à faire du macramé et des coussins en patchwork pour Julie, car dans 2 mois il glandouille. Il est arrivé dès 7h, dissimulé dans un ballot de paille que faisait rouler Stéphane Le Foll, afin de passer incognito, car les éleveurs, s’ils le voient, le pendent. Il a bu un verre de lait chaud tout juste sorti du pis, il a la vie d’Heidi, puis s’est mis à traire une vache, il n’a arrêté que quand on lui a dit "Pardon, M. le président, mais il s’agit d’un taureau et ça n’est pas une mamelle". Il a alors compris pourquoi le bestiau avait les narines dilatées avec l'air extatique.



Ensuite, Hollande a voulu répondre à Trump, le type en Fongecif qui tient le compte Twitter de la Maison Blanche, et qui vendredi avait dit "Paris, ce n’est plus Paris". Et François Hollande a eu une phrase malheureuse...