Tanguy Pastureau : c'est le printemps en politique

publié le 25/02/2017 à 09:44

Cette semaine politique a été celle des alliances. Des hommes se sont rapprochés, rejoints, on se serait cru dans un sauna gay mais avec des fringues et sans pierres chaudes. Mercredi 22 février, François Bayrou, le béarnais sans frites, prend la parole au siège du Modem, lieu le moins fréquenté de France avec la salle d’eau de Michel Houellebecq. Là on se dit "Ok, le vieux va se présenter", 12 fois qu’il nous fait le coup, moi j’ai même pas regardé, j’ai mis RMC Découverte, où un type tentait de survivre 80 jours dans le désert en buvant juste le pipi d’un crotale mort.



Quand soudain, il est 16h42, miracle, Bayrou dit qu'il propose à Macron une alliance, il est passé au Manège à Bijoux Leclerc et en a pris une à 9 euros en étain chinois. Il file au siège d’En Marche offrir à Macron sa fleur fânée, crie "Hé Manu, tu descends ?", Macron répond "Pourquoi faire ?", Bayrou dit "Bah je sais pas, moi, descends". C’est la première fois qu’un politique de 65 ans se colle avec un jeune hors vacances en Thaïlande.

Dès le lendemain, Bayrou et Macron consomment leur union, devant les photographes, ce sont les Jacquie et Michel de la République. Ils se retrouvent au resto Monsieur Bleu, sinon il y avait Monsieur Blanc, mais ça leur rappelait Bernard Cazeneuve, un resto branché, donc le vigile à l’entrée dit à Bayrou "Tu rentres pas", logique, il est tellement ringard que même chez Damart on le refoule.



Puis ils se serrent la main, en politique, c’est ainsi qu’on s’accouple, et quand quelqu’un veut faire un 69 il vous tend son pied droit. Il y a encore 1 mois Bayrou traitait Macron d’hologramme et de bulle de savon, mais l’autre a dû lui dire "Coco, si tu me files tes 400 derniers électeurs en fin de vie, dans deux mois t’es à Matignon avec poule au pot à volonté et clim réglée à 19", donc il a zippé son sachet à insultes et là il roule pour l’éphèbe. Et cette union a donné des idées à d’autres...