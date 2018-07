Tabac : "demander de l’aide ça améliore ses chances", assure Olivier Smadja

publié le 30/05/2017 à 22:56

Le tabagisme quotidien a diminué parmi les hommes de 25-34 ans et les jeunes femmes de 15-24 ans entre 2010 et 2016 en France, selon l'enquête Baromètre santé 2016, qui constate cependant une tabagie globale toujours élevée, et en hausse chez les moins favorisés. À la veille de la journée mondiale sans tabac, mercredi 31 mai, Olivier Smadja le responsable de Tabac Info Service était l’invité du Grand soir de RTL.



"On peut arrêter de manière plus confortable en ayant de conseils appropriés sur les traitements adaptés", assure le tabacologue, “demander de l’aide ça améliore ses chances”. S’il reconnaît que "l’expérience naturelle" d’un fumeur le pousse à arrêter seul, "tous les professionnels de santé peuvent apporter de l’aide". Cela peut-être très concret, avec la prescription d’un traitement de substitut nicotinique remboursé depuis le mois de novembre 2016.

"Ça demande d'avoir échoué plusieurs fois pour réussir", souligne également Olivier Smadja à l’attention des fumeurs qui désespéraient ou qui hésiteraient à demander l’aide d’un spécialiste : "on est malade du tabac comme n’importe quelle maladie". Parmi les causes de rechute, le tabacologue pointe deux risques principaux : "la dépendance à la nicotine", qui varie d’un fumeur à l’autre, et les vieilles et mauvaise habitudes des fumeurs, qu’il "faut désapprendre".