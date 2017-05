publié le 30/05/2017 à 07:32

Le cancer du poumon ne touche que les "vieux", faire du sport chaque jour "nettoie" les poumons ou encore fumer seulement quelques cigarettes serait sans danger... Des phrases redondantes que le gouvernement entend bien bannir. Le ministère de la Santé et Santé publique France lancent une nouvelle campagne pour lutter contre les idées reçues "qui nuisent gravement à la santé".



Cette campagne, également destinée à promouvoir le dispositif interactif d'aide à l'arrêt Tabac info service, est lancée à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai et durera jusqu’au 30 juin prochain.

Si 60% des fumeurs souhaitent arrêter de fumer, seuls 400.000 d'entre eux sautent le pas chaque année, déplorent les autorités sanitaires. Pourtant, peu importe l'âge, le nombre de cigarettes quotidiennes ou la pratique sportive, il n'y a pas de consommation de tabac sans risque, soulignent-elles dans un communiqué.



3 idées reçues ciblées par cette campagne

Et pour faire comprendre cela à la population concerner, cette campagne va se décliner sous forme d'affichage dans les commerces de proximité, bars, pharmacies... et via des vidéos diffusées sur le web et les mobiles. L'idée est simple : mettre à mal trois idées reçues. D'abord, que le cancer du poumon ne touche pas que les "vieux" mais aussi des fumeurs "dès 35 ans". Autres croyances erronées, faire du sport tous les jours élimine le risque de la cigarette et fumer peu serait sans danger. Par exemple, fumer quatre cigarettes par jour multiplie par trois le risque d'infarctus.



À partir du 31 mai, la deuxième vague de la campagne se concentrera sur le dispositif "Tabac info service" pour inciter les fumeurs à y recourir. En 2016, la ligne téléphonique gratuite de Tabac Info Service (le 3989), avait reçu plus de 41.000 appels et son site internet plus de 3,4 millions de visiteurs uniques. Sa nouvelle "appli" mobile lancée en septembre a été téléchargée 111.100 fois.