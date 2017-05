publié le 02/05/2017 à 22:44

Le paquet neutre, avec ses images parfois choquantes, est-il vraiment efficace ? Non si l'on en croit les récents chiffres fournis par les douanes françaises. Les livraisons de cigarettes aux buralistes, au premier trimestre, sont supérieures de 1,4%, par rapport à la même période l'an dernier. Mais côté ministère de la Santé, on avance une baisse des chiffres à la vente. Difficile de s'y retrouver et pourtant ces deux chiffres sont vrais selon le professeur Gérard Dubois, président d'honneur d'Alliance contre le tabac.



"Quand on regarde les ventes de cigarettes de manière brut au moins de mars, elles ont augmenté de 4,5%. De janvier à mars (au premier trimestre) elles ont augmenté de 1,4%. Mais quand on compare à l'année précédente, il faut comparer sur le même nombre de jours de livraison", explique-t-il. Si on regarde le même nombre jours de livraison, on réalise que "les ventes ont un tout petit peu baissé au mois de mars et elles ont baissé de 1,7% au premier trimestre".

Gérard Dubois souligne le succès de la baisse des ventes de paquet de tabac à rouler. "À nombre de jours de livraison constants, il a baissé de 6,6%, or c'est lui qui a été le plus augmenté en prix, notamment en février". Il précise également que "les appels à Tabac Info Service ont augmenté de 50% en mars".