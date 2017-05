Tabagisme : 14 nouvelles images chocs arrivent sur les paquets neutres

publié le 02/05/2017 à 11:58

Le paquet neutre, obligatoire chez tous les buralistes depuis le 1er janvier dernier n'a pas eu les effets escomptés sur les fumeurs. Pour preuve, comparées aux chiffres des trois premiers mois de 2016, les livraisons de cigarettes aux buralistes français sont en hausse de 1,4% pour le premier trimestre 2017, selon l'administration des douanes citée par Le Parisien. Pire, 4 milliards de cigarettes ont été vendues dans le pays en mars dernier, ce qui représente une hausse de 4,5% sur un an.



Les nouvelles images chocs qui apparaîtront sur les paquets neutres à partir du 20 mai prochain vont-elle faire baisser la consommation de cigarettes ? "Il est établi que le changement des visuels rend plus efficace leur effet sur la population, limitant le risque de s'y habituer", explique au Parisien la Direction générale de la santé. Les 14 nouvelles images chocs remplaceront les actuelles, conformément à la directive européenne contre le tabagisme, qui préconise de changer les visuels tous les ans.

Sur ces nouvelles images, dévoilées par le quotidien, on retrouve les messages utilisés actuellement comme "fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10", ou encore "les enfants de fumeurs ont plus de risques de devenir fumeur". Mais les photos retenues ont été choisies pour leur efficacité. Celle-ci "a été testée auprès de 8.000 personnes dans dix États membres. Il s'agissait d'un test en ligne comportant diverses mesures cognitives, émotionnelles et comportementales", explique l'UE. On y voit par exemple un nourrisson décédé dans une chambre d'hôpital, avec la légende "fumer peut tuer l'enfant que vous attendez". Autre image qui sera prochainement apposée sur les paquets de cigarettes, celle d'un homme reposant dans son cercueil, sous le regard de son épouse et son bébé, avec le message suivant : "Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches".