Sur RTL, Pascal Praud répond aux critiques de Michel Houellebecq

Dans son nouveau livre, d'une centaine de pages à peine, Michel Houellebecq revient sur les dernières polémiques qui l'ont visé. Dans Quelques mois dans ma vie, l'auteur commence par s'expliquer sur ses propos sur les musulmans qu'il avait qualifiés de voleurs et d'agresseurs.

Un rétropédalage total. "Je regrette sincèrement d'avoir dit cela", écrit Houellebecq, "ce n'est pas ce que je pensais, je renie sans hésiter ce texte idiot". Il revient également sur sa participation polémique dans un film érotique. Il assure avoir été piégé et avoir signé ivre et sous anxiolytiques un contrat le privant de son droit à l'image. "J'avais atteint, à titre personnel, la quasi perfection de la connerie", rédige-t-il dans un éclair de lucidité qui, visiblement, lui avait fait défaut pendant cet épisode confus. Le ton geignard et complaisant avec lequel il se penche sur cette affaire ne grandira toutefois pas l'écrivain et son œuvre.

Au passage, il en profite pour régler ses comptes avec une bonne partie de la presse. BFMTV, Marianne, Edwy Plenel et même Pascal Praud. "Il m'a toujours exaspéré, il ne cesse de couper la parole et de contredire ses invités. Ses opinions, on s'en fout", écrit Houellebecq.

"Il a raison, je coupe souvent la parole", admet Pascal Praud, "mais si je l'avais interviewé, je lui aurais coupé la parole et ça lui aurait évité de dire des bêtises. Donc, il aurait dû me remercier si je l'avais interrogé".

