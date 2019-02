StuDocu : le site qui permet aux étudiants de revendre leurs cours

publié le 01/02/2019 à 11:38

C'est une petite révolution dans le monde des étudiants. Un site du nom de StuDocu, originaire des Pays-Bas et lancé en France en mai 2018, propose des cours, parfois de simples prises de notes, aux étudiants absents ou à ceux voulant approfondir leur apprentissage.





En clair, les étudiants sont invités à mettre leurs cours en ligne. Pour ça, on les paye, de 1 à 10 euros par document, et l'intelligence artificielle du site vérifie que leurs cours aient un sens et qu'il ne s'agit pas de documents volés à leur professeur.

80% de ces cours sont actuellement visibles gratuitement. Mais pour les télécharger ou pour avoir accès aux 20% restants, il faut devenir membre premium. Pour cela, deux possibilités s'offrent aux étudiants : soit ils fournissent à leur tour un cours, soit ils payent 3 ou 4 euros par mois selon la formule.

Le problème de StuDocu, qui compte déjà plus de 60.000 cours en ligne, est que son principe se trouve à la limite de la légalité. Mettre en ligne les cours de professeurs pour en tirer profit, c’est de la contrefaçon. Dans l'absolu, cela peut coûter 300.000 € d’amende et jusqu'à trois ans de prison, à condition que les intéressés portent plainte. Pour l'instant, ils se contentent de râler et l'argument de Marnix Broer, le fondateur de StuDocu, est de mettre en avant le fait que les jeunes partagent déjà leurs cours sur Facebook.