VIDÉO - Souffrance animale : une porcherie du Lunévillois épinglée

publié le 26/02/2019 à 12:33

Nouveau scandale autour de l'élevage des animaux et plus particulièrement des porcs cette fois. Quatre militants de l'association DxE France se sont introduits, dans la nuit du 3 février, à l'intérieur de la porcherie Linporc de Juvrecourt en Meurthe-et-Moselle, dans la campagne de Lunéville. Le groupe a sélectionné deux minutes d'images choc qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux.



On y voit des porcelets dans un état de santé déplorable, agonisants, des cadavres d'animaux, dans un décor industriel où s'entassent des centaines de bêtes. La vidéo a été réalisée afin de dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage de la filière porcine. "Nous n’entendons pas stigmatiser un élevage porcin en particulier. Cette entreprise de Juvrecourt est à l’image de l’immense majorité, ni pire ni meilleure. Ce sont toutes les conditions de la filière porcine qui sont à dénoncer", déclare Clarisse, militante au sein de l’association DxE France.



"Sur place, nous avons été saisis par les mauvaises conditions, et l’odeur pestilentielle", poursuit-elle. "S’ils ne meurent pas d’écrasement durant leurs premiers jours, 20 % des porcelets mourront avant d’atteindre l’âge de départ à l’abattoir (6 mois). Les truies passent la moitié de leur vie dans des cages de maternité où elles n’ont même pas la place de se retourner. Elles seront envoyées à l’abattoir quand elles ne “produiront” plus assez de porcelets ou qu’elles souffriront d’abcès et de maladie dues à leur trop grande exploitation", dénonce-t-elle.

L'entreprise réfute les accusations. "J’entends le débat d’idées, et j’accepte qu’on puisse ne pas être d’accord. [...] Mais pas en cassant les fenêtres. Le matin la température des lieux avait chuté de 25°C à 14°C, et ça, ça contribue à faire souffrir les bêtes. Il faut se méfier de quelques images non représentatives de la réalité", répond Kevin Van der Linden, gérant de la porcherie. Le patron de Linporc a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Lunéville, avec des images de vidéo surveillance à l'appui.