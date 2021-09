Souccot 2021 : que fêtent les juifs dès ce lundi ?

Quelques jours après Yom Kippour, la communauté juive célèbre "Souccot", aussi appelée la "fête des cabanes", du lundi 20 septembre au lundi 27 septembre. Cette fête renvoie à l'époque où le peuple d'Israël vivait dans le désert, depuis leur sortie d'Egypte jusqu'à leur arrivée en Terre promise. Elle honore également la dernière récolte de l'année.

Le dernier jour de ces 40 ans d'errance est appelé "sim’hat tora", qui est fêté immédiatement après "Souccot", du 28 au 29 septembre. Ces jours de célébration sont l'occasion pour la communauté israélite de remercier Dieu.

Lors de cette fête automnale, la communauté juive se rend à la synagogue, où est terminée la lecture du Pentateuque. Elle est également invitée à vivre pendant ces sept jours dans une cabane, appelée la Soukka, construite spécialement pour la fête et installée en extérieur. Si cela est possible, les Juifs doivent manger, dormir et étudier la Torah à l'intérieur de cette cabane.

Pendant cette semaine de fête, les Juifs doivent également, pendant la prière qui a traditionnellement lieu le matin, prendre dans leur main droite un loulav, qui est un bouquet de branches de palmier, de saule et de myrte, ainsi que dans leur main gauche, un cédrat. La coutume est d’agiter ces bouquets dans les six directions : vers le sud, vers le nord, vers l’est, vers le haut, vers le bas et vers l’ouest.