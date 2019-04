publié le 04/04/2019 à 17:51

Une panne informatique perturbe fortement le trafic des trains ce jeudi 4 avril, au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris, a indiqué la SNCF. Elle a été réparée, le trafic reprend donc très progressivement. "Il n'y a plus de blocage. Ca va s'arranger dans la soirée", a dit un porte-parole à l'AFP.



Survenu à 13h16 dans un poste de commande contrôlant les itinéraires et la signalisation, l'incident informatique réduit la circulation des TGV et des TER à un seul train par heure dans chaque sens.

Selon nos informations, 12 TGV ont été supprimés. D'autres trains qui devaient arriver Gare de l'Est ont été déroutés vers la gare du Nord et la Gare de Lyon. Trois trains Ouigo ont terminé leur trajet à la Gare de Roissy, gare de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Le trafic de la ligne RER E et la ligne P du Transilien sont également très perturbées. Des navettes ont été mises en place entre Val-de-Fontenay et Gretz-Armainvilliers.

"La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements, et nous invitons ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre le train ce soir à consulter nos canaux d'information, qui sont à jour", a indiqué un porte-parole.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr ...