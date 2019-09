publié le 12/09/2019 à 08:14

Après l'annonce du nouvel iPhone, mercredi 11 septembre, tout ou presque a été dit à son sujet. Mais, si la plupart des observateurs ont commenté ses compétences ou ses nouvelles fonctionnalités, pas grand-chose n'est sorti sur l’impact écologique de ce dernier. Et comme pour les smartphones en général, le mobile d'Apple pourrait mieux faire.



C’est vrai que l’on est tellement accrocs à nos téléphones que l’on a du mal à se dire que c’est mauvais pour la planète. On trouve toute sorte d’arguments de mauvaise foi : "Arrête de dire que mon téléphone pollue, je viens de liker la photo de Greta Thunberg sur Instagram, si ça c’est pas écolo". 1,55 milliards de smartphones ont été vendus dans le monde en 2018, et selon une étude de France Nature Environnement, les Français en changent tous les deux ans. Nous sommes de grands sentimentaux, mais ce n’est pas l’unique source de pollution.

Le vrai problème vient des minerais utilisés pour les composants des smartphones. L’extraction de ces minerais provoque des problèmes de santé et des troubles politiques. Ainsi, en Afrique dans la région des grands lacs, là où on extrait l’or, l’étain ou le tungstène, cela provoque des conflits armés et fait travailler des enfants. En Amérique du Sud, il faut beaucoup d’eau pour sortir et extraire le lithium, indispensable aux batteries et en Chine où se trouve la majorité des terres rares où s’entreposent ces minerais, leurs recherches exposent la population à une forte radioactivité, le bilan est terrible pour un si petit appareil, et télécharger l’appli Greenpeace ne compense pas vraiment.

Vers un smartphone 100% recyclable ?

Les grandes marques essayent pourtant de verdir leur image. Apple a publié une charte environnementale et a fait beaucoup d’efforts, notamment pour proposer du plastique et des emballages recyclés. Ils ne se fournissent plus au Congo pour le minerai. Mais le vrai problème, c’est le recyclage des appareils eux-même.

Apple souhaite des portables avec 100% de matériaux recyclés, mais ne sait pas vraiment comment faire. Donc, en attendant, on prend des engagements et on se verdit. Par contre, les portables d’occasions connaissent un vrai succès en France, en 2018, plus de 2 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus.

Le plus : la qualité de l’eau en Guadeloupe se dégrade fortement

Selon un rapport de l’office de l’eau de Guadeloupe, la nappe phréatique serait en mauvais état à cause d’une trop grande utilisation et une présence trop forte de pesticides. De plus, les stations d’épuration, en mauvais état, augmentent la présence d’eau salée dans la nappe douce souterraine . Un phénomène à surveiller de près.



La note : 15/20 à un élevage de vaches bretonnes "bas carbone"

Les 120 vaches laitières de Trévarez dans le Finistère sont des pionnières. Gérée par la chambre d’agriculture, cette expérimentation grandeur nature a été retenue dans l’agenda des solutions de la COP 21. Seulement 14% des gaz à effet de serre viennent de l’élevage. Plus de soja, dont la culture abîme l'Amazonie, mais du tourteau de Colza pour nourrir les bêtes, un engrais organique. La ferme ne conserve ainsi que les génisses dont elle a besoin, limite le renouvellement des vaches laitières. Si les vaches luttent aussi contre le réchauffement climatique, ça peut aider.